Прохолодно і похмуро: синоптики дали прогноз погоди на 22 квітня в Дніпрі

У середу, 22 квітня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.
Вранці небо буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до пізнього вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +1 до +12 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 27-72%. Світанок настане о 5:33, захід очікується о 19:43.
Скріншот
синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні 22 квітня істотно не зміниться – залишаться рвучкі вітри з північним і північно-західним напрямками. Температура вночі опуститься до +2 .. + 5 градусів з локальними заморозками.
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