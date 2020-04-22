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22 квітня • оновлено в 06:55
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Аліна Рашевська
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Прохолодно і похмуро: синоптики дали прогноз погоди на 22 квітня в Дніпрі

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У середу, 22 квітня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Вранці небо буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до пізнього вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +1 до +12 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 27-72%. Світанок настане о 5:33, захід очікується о 19:43.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні 22 квітня істотно не зміниться – залишаться рвучкі вітри з північним і північно-західним напрямками. Температура вночі опуститься до +2 .. + 5 градусів з локальними заморозками.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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