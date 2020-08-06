Прогріє до +35: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:14, 6.08.2020

У четвер, 6 серпня, погода в Дніпрі буде сонячною і спекотною.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +35 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 25-70%. Світанок настане о 05:20, захід очікується о 20:10.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував невеликі дощі в Україні протягом серпня.

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