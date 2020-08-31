Прогріє до +34: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:34, 31.08.2020

У понеділок, 31 серпня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Протягом дня буде зберігатися висока пожежна небезпека. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +34 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 20-57%. Світанок настане о 5:55, захід очікується о 19:24.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну прийдуть дощі з перших днів осені.

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