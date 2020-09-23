Прогріє до +27: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:23, 23.09.2020

У середу, 23 вересня, погода в Дніпрі буде сонячною.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +8 до +27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 15-80%. Світанок настане о 6:27, захід очікується о 18:36.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в середу, 23 вересня, буде сухою і теплою, проте вночі температура повітря буде низькою.

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