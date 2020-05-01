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1 травня • оновлено в 08:15
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Прогріє до +25! Синоптики прогнозують сонячну погоду 1 травня в Дніпрі

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У п'ятницю, 1 травня, в Дніпрі очікується по-справжньому літня погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцента, температура повітря вдень буде триматися на позначці +23...+25 градусів, вночі похолодає до +8...+10.

Опадів в цей день не очікується. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 1 травня

Погода в Україні 1 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в травні погода на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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