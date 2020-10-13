Прогріє до +24: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 13.10.2020

У вівторок, 13 жовтня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Ранок і день будуть похмурими, і тільки вечір порадує ясним небом. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 47-92%. Світанок настане о 06:56, захід очікується о 17:55.

Скріншот.
синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми буде спостерігатися і в період з 10 по 18 жовтня.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

ЄС продовжив санкції против Росії через отруєння Скрипалів

Разумков про люстрацію: чесних людей повикидали на вулицю

У Великобританії Зеленський таємно зустрівся з главою розвідки Мі-6 – ЗМІ

Зеленський сказав, на які поступки з Росією готовий піти в Мінську

Окупанти мають намір вимагати воду від України для Криму через ООН