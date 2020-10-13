Прогріє до +24: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У вівторок, 13 жовтня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Ранок і день будуть похмурими, і тільки вечір порадує ясним небом. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 47-92%. Світанок настане о 06:56, захід очікується о 17:55.

Скріншот. синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми буде спостерігатися і в період з 10 по 18 жовтня.