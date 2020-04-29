Прогріє до +22! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

У суботу, 25 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +7 до +9 градусів вночі, вдень прогріється до +20 ...+22 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 29 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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