Прогріє до +22! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

У суботу, 25 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.
Температура повітря коливатиметься від +7 до +9 градусів вночі, вдень прогріється до +20 ...+22 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Погода в Україні 29 квітня
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.
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