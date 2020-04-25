Прогріє до +21! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

Карина Бондаренко Життя міста 07:30, 25.04.2020

У суботу, 25 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів вночі, вдень прогріється до +14...+16 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 25 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в одній з аптек Дніпра на вулиці Великій Дієвській реалізовують товари, призначені для благодійності.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Порошенко поставив Зеленському ультиматум через захист медиків під час пандемії COVID-19

Результат за 2 години: в Україні випустили перші тести на COVID-19

Тяжкопоранених на Донбасі героїв привезли рятувати в Дніпро

Прийшов із перевернутим прапором: Саакашвілі зганьбився на зустрічі зі "Слугою народу"

Кабмін звільнив главу Держмитниці Нефьодова і главу ДФС Верланова