Прогріє до +21! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

У суботу, 25 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів вночі, вдень прогріється до +14...+16 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 25 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в одній з аптек Дніпра на вулиці Великій Дієвській реалізовують товари, призначені для благодійності.

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