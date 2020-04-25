Прогріє до +21! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

У суботу, 25 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.
Температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів вночі, вдень прогріється до +14...+16 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Погода в Україні 25 квітня
Як писав OBOZREVATEL раніше, в одній з аптек Дніпра на вулиці Великій Дієвській реалізовують товари, призначені для благодійності.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".