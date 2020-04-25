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25 квітня • оновлено в 08:19
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Карина Бондаренко
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Прогріє до +21! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

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У суботу, 25 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів вночі, вдень прогріється до +14...+16 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 25 квітня

Погода в Україні 25 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в одній з аптек Дніпра на вулиці Великій Дієвській реалізовують товари, призначені для благодійності.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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