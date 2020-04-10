Прогріє до +20: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 10 квітня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +20 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 27-75%. Світанок настане о 5:56, захід очікується о 19:25.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 10 квітня погода в Україні буде теплою, але дощовою і вітряною. Так, в деяких регіонах очікуються навіть шквали.