Прогріє до +18! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

У понеділок, 13 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від -1 до -3 градусів вночі, вдень прогріється до +16... +18 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 13 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, вУкраїні з понеділка, 13 квітня, прийде холодний атмосферний фронт, який обумовлений циклоном над Балтійським морем. У деяких регіонах він зумовить не тільки похолодання, а й дощі, а також навіть сніг.

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