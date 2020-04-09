Прогріє до +17! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

У четвер, 9 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів вночі, вдень прогріється до +15...+17 градусів. Вітер західний 3-8 м/с.

Погода в Україні 9 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 9 квітня в Кам'янському Дніпропетровської області прогримів вибух на Дніпровському металургійному комбінаті.

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