Прогріє до +17! Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

У четвер, 9 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.
Температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів вночі, вдень прогріється до +15...+17 градусів. Вітер західний 3-8 м/с.
Погода в Україні 9 квітня
Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 9 квітня в Кам'янському Дніпропетровської області прогримів вибух на Дніпровському металургійному комбінаті.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".