Прогріє до +17: синоптики обрадували сонячним прогнозом в Дніпрі та області

У Дніпропетровській області за прогнозом синоптиків в найближчі дні буде сонячна та тепла погода.

За прогнозом Укргідрометцентру, в наступні три дні температура повітря може прогріватися до +15... +17 градусів.

У понеділок, 6 квітня, синоптики прогнозують вдень теплу погоду без опадів, температура повітря буде коливатися від +13 до +15 градусів. Вночі також без опадів, температура повітря опуститься до -1... +1 градуса. Вітер – північний 3-8 м/с.

Погода у Дніпропетровській області на 6 квітня meteo.gov.ua

У вівторок, 7 квітня, очікується сонячна погода, температура повітря вдень прогріється до +11... +13 градусів. Вночі – без опадів, температура повітря буде коливатися від -1...+1. Вітер північно-східний 3-8 м/с.

Погода у Дніпропетровській області на 7 квітня meteo.gov.ua

У середу, 8 квітня, прогнозують також сонячну погоду, вдень потеплішає до +15... +17 градусів. Вночі температура повітря опуститься до +1... +3 градусів. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

Погода у Дніпропетровській області на 8 квітня meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, кліматолог Ілля Яременко попередив, що зміни клімату в Україні можуть призвести до підняття рівня моря і затоплення територій на півдні країни.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!