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3 квітня • оновлено в 08:45
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Карина Бондаренко

Прогріє до +15: синоптики потішили теплим прогнозом в Дніпрі

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У п'ятницю, 3 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від -1 до -3 градусів вночі, вдень прогріється до +13...+15 градусів. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, кліматолог Ілля Яременко попередив, що зміни клімату в Україні можуть призвести до підняття рівня моря і затоплення територій на півдні країни.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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