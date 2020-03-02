Прогріє до +10: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 2 березня, в Дніпрі буде тепла і хмарна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опади в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів вдень, вночі 0... +2 градусів. Вітер південний 7-12 м/с.

Погода в Україні 2 березня

Як писав OBOZREVATEL раніше, за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, в Україні очікується різке потепління вже з вівторка, 3 березня. В країні настане справжня весняна погода.

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