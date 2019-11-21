Продавали по всій Україні: СБУ "накрила" виробництво підроблених ліків у Дніпрі

У Дніпрі Служба безпеки України блокувала роботу лінії з виробництва фальсифікованих лікарських засобів.

Медпрепарати виготовлялися у великій кількості та зі вмістом спирту невідомого походження та якості. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

СБУ "накрила" виробництво підроблених ліків в Дніпрі invaworld.ru

Сумнівну продукцію злочинці реалізовували через підконтрольні комерційні структури аптечним мережам і медичним установам по всій території України.

Під час проведення слідчих дій на місцях виготовлення і зберігання фальсифікату правоохоронці зупинили роботу ліній з виготовлення фальсифікату. Також були вилучені лікарські засоби за попередніми оцінками вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання оголошення підозр фігурантам виробництва і обрання їм запобіжного заходу.

СБУ "накрила" виробництво підроблених ліків в Дніпрі Пресслужба СБУ

СБУ "накрила" виробництво підроблених ліків в Дніпрі Пресслужба СБУ

СБУ "накрила" виробництво підроблених ліків в Дніпрі Пресслужба СБУ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі Служба безпеки України викрила схему, за якою чиновники намагалися привласнити комунальні землі майже на 30 мільйонів гривень. Вони використовували втрачені документи жителя міста.

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