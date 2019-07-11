Продавали і вживали: в нічному клубі під Дніпром знайшли партію наркотиків

В одному з нічних клубів Кривого Рогу спецпідрозділ "КОРД" провів санкціонований обшук, в результаті чого поліцейські виявили 83 трубочки з метамфетаміном.

Відвідувачі могли купувати і вживати наркотики не виходячи з клубу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

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На даний момент правоохоронці з'ясовують причетних до незаконного розповсюдження наркотиків. Проводяться слідчі дії.

Під Дніпром "накрили" клуб Національна поліція

У клубі поширювали метамфетамін Національна поліція

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні "накрили" міжнародний синдикат наркоторговців.

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