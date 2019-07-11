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Продавали і вживали: в нічному клубі під Дніпром знайшли партію наркотиків

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В одному з нічних клубів Кривого Рогу спецпідрозділ "КОРД" провів санкціонований обшук, в результаті чого поліцейські виявили 83 трубочки з метамфетаміном.

Відвідувачі могли купувати і вживати наркотики не виходячи з клубу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Продавали і вживали: в нічному клубі під Дніпром знайшли партію наркотиків

колаж

На даний момент правоохоронці з'ясовують причетних до незаконного розповсюдження наркотиків. Проводяться слідчі дії.

Під Дніпром "накрили" клуб

Під Дніпром "накрили" клуб

Національна поліція

У клубі поширювали метамфетамін

У клубі поширювали метамфетамін

Національна поліція

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні "накрили" міжнародний синдикат наркоторговців.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро наркотики поліція
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