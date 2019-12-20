Продали дітей в порно: на Дніпропетровщині спіймали батьків-нелюдів

У Дніпропетровській області Кіберполіція "накрила" мережу студій з виготовлення дитячої порнографії.

До створення такого контенту залучалися діти 9-13 років. Їх батьки не тільки дали згоду на зйомки, а й самі доставляли малолітніх акторів в обумовлені місця, повідомили на сайті Кіберполіції України.

На Дніпропетровщині батьки продали власних дітей в порнобізнес Варяг

Всі студії розташовувалися в сільській місцевості. Організатором порнобізнесу був 43-річний місцевий житель. Паралельно він виконував функції оператора і, якщо це передбачав сценарій, навіть актора. Використовуючи всі можливі засоби впливу, чоловік схиляв жінок до участі їх дітей в створенні порнографічних відео. Згодом клієнтки давали згоду на зйомки неповнолітніх на постійній основі. За це їм пропонувався значний гонорар.

На Дніпропетровщині батьки продали власних дітей в порнобізнес Офіційний сайт кіберполіції України

Розташування та сюжет змінювалися в залежності від побажань замовника. Відзнятий порнографічний матеріал збувався в мережі за допомогою засобів анонімізації. Розрахунок за продаж дитячої порнографії відбувався виключно за допомогою криптовалюти.

Первинну інформацію про поширення в мережі відео порнографічного характеру за участю малолітніх дітей Кберполіція отримала від колег з Австралії. Під час проведення досудового розслідування українські поліцейські встановили всіх учасників злочинної групи, причетних до створення і продажу дитячої порнографії. 20 грудня на території Дніпропетровської області було проведено одночасно шість санкціонованих обшуків в місцях, де розміщуються порно-студії і проживають учасники злочинної групи. Зараз поліцейські вже виявили докази протиправної діяльності фігурантів справи. Вилучається техніка, яка в подальшому буде спрямована на експертизу.

На Дніпропетровщині батьки продали власних дітей в порнобізнес Офіційний сайт кіберполіції України

Справу кваліфіковано за ч.5 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. За результатами проведених обшуків буде вирішуватися питання про оголошення підозри учасникам злочинної групи. За створення і продаж дитячої порнографії їм загрожує до 10 років ув'язнення.

На Дніпропетровщині батьки продали власних дітей в порнобізнес Офіційний сайт кіберполіції України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя райцентру Балта, який займався розповсюдженням дитячої порнографії. Обвинуваченому загрожує до 12 років в'язниці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал