Призначено нового голову Дніпропетровської області: що про нього відомо

Кабінет Міністрів України призначив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє пресслужба КМУ, проект указу президента успішно підтримали.

Так, КМУ підтримав висунуту кандидатуру Бондаренко Олександра Вікторовича та призначив його головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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Що про нього відомо

Олександр Бондаренко - зареєстрований в Харкові, але живе і має бізнес в Києві. Він є членом громадської організації "Асоціація випускників Києво-Могилянської Академії" і одним із засновників молодіжної громадської організації "Асоціація "Іст Вест Бізнес". Крім цього, новий глава є директором великих компаній:

ТОВ "Лок Сток", яка займається торгівлею хімічною продукцією;

ТОВ "Сталі Бізнес Системи", яка надає консультаційні послуги в сфері комп'ютерних технологій;

ТОВ "Бі енд Бі Фудз" - торгова компанія;

ТОВ "ФІЛД Маркетинг".

Рішення КМУ

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський звільнив 15 губернаторів і 6 регіональних керівників СБУ.

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