Призначено голову поліції Дніпропетровщини: що про нього відомо

Глава Національної поліції Сергій Князєв призначив підполковника Володимира Огурченко новим керівником поліції Дніпропетровської області.

У середу, 4 вересня, перший заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін представив його особовому складу, передає пресслужба обласної поліції.

Володимир Огурченко став новим керівником поліції Дніпропетровської області Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Аброськін звернувся до присутніх і зазначив, що пріоритетними напрямками роботи всіх підрозділів поліції залишається розкриття розбійних нападів та навмисних вбивств, протидія наркозлочинності та організованої злочинності, а також побажав Огурченко рішучості та наполегливості в роботі.

До призначення Володимир Огурченко займав посаду начальника Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

На цій посаді він ніс службу з 2014 року. Огурченко служить в органах МВС з 1999 року.

Раніше Огурченко обіймав посаду начальника обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіціі Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Нового керівника представили особовому складу Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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Раніше OBOZREVATEL писав, що екс-начальнику поліції Дніпропетровської області, генералу Віталію Глуховері вручили підозру. У вересні 2018 року посадовець перевищив свою владу і незаконно дав команду КОРДовцам затримати патрульних в Дніпропетровській області. Після публікації в мережі відеозапису інциденту слідчі Державного бюро розслідувань відкрили на Глуховерю кримінальне провадження.

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