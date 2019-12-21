Прив'язали до ліжка без води і їжі: в лікарні під Дніпром спалахнув скандал

У Дніпропетровській області медики прив'язали пацієнта до ліжка і не давали ні їсти, ні пити. Такі знущання довелося пережити чоловікові після операції.

Це трапилося у Широківській районній лікарні. Про це йдеться у сюжеті НТН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

І завдяки свідкові, який все зняв на камеру і виклав кадри в інтернет, ситуація змінилася. Але медики запевняють: вони не знущалися, а діяли відповідно до інструкцій.

Денис, якого прив'язали лікарі, потрапив на стаціонар через операцію на на колінному суглобі. Він підопічний Стародобровільського психоневрологічного інтернату і там його вважають спокійною і доброзичливою людиною.

Мені дзвонив завідувач хірургії і казав, що на нашого пацієнта скаржаться, – сказав лікар Стародобровільському психоневрологічного інтернату Михайло Ковальов.

Один із пацієнтів звинуватив Дениса в агресії за те, що той вкрав шматок хліба. Але керівник Широківської районної лікарні не бачить ніяких порушень в тому, що психічно хвору людини прив'язали до ліжка.

У зв'язку з його психіатричним діагнозом (розумова відсталість, фаза загострення) була по протоколу МОЗу, який затверджений МОЗ, психіатрично хворим для запобігання травмуванню себе та інших була застосована фіксація, – сказав керівник Широківської районної лікарні Олександр Рак.

Але юристи ставлять під сумнів законність цих дій: прив'язувати хворого потрібно лише у тих випадках, коли він стає реально небезпечним.

Фізичні обмеження можуть застосовуватися спеціальним ременями медпризначення і тільки в тих випадках, якщо людина дійсно може завдати шкоди або собі або іншим, – каже юристка Наталія Макаренко.

Після того, як відео з прив'язаним пацієнтом з'явилося в Інтернеті – в ситуацію втрутилися правоохоронці: відкрито кримінальне провадження.

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