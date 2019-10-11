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11 жовтня • оновлено в 17:12
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ПриватБанк зважився на радикальні заходи через "атаки" офісів

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У зв'язку з пікетом працівників Нікопольського заводу феросплавів під головним офісом ПриватБанку у Дніпрі фінустанова вимагатиме компенсацію понад 700 тисяч гривень.

Як повідомила прессекретарка банку Інна Музичук, така сума була витрачена на евакуацію співробітників контакт-центру, які не могли працювати у нестерпних умовах. ПриватБанк буде вимагати повного відшкодування витрат із боку організаторів багатоденного пікету в судовому порядку.

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Також банк вимагатиме від заводу відшкодування збитків, пов'язаних із неможливістю безперебійного виконання своїх обов'язків співробітниками служби інкасації.

ПриватБанк зважився на радикальні заходи через

ПриватБанк зважився на радикальні заходи через "атаки" офісів

Facebook Inna Muzychuk

Фінустанова направила до Дніпровської мерії заяву від 1500 працівників із вимогою скасувати дозвіл на проведення пікету за значне перевищення максимально допустимого в місті рівня шуму, яке неодноразово зафіксовано відповідними службами та негативно впливає на самопочуття людей.

"Завзятість пікетників дудіти в дудки та бити по залізних бочках значно більша, ніж можливість працівників банку працювати у таких умовах", — розповіла Інна Музичук.

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У фінустанові підкреслюють, що витрати на сам мітинг вже коштують приблизно стільки, скільки вимагають для себе мітингувальники, яким нібито нічим платити зарплату.

Варто зазначити, що пікет у Дніпрі триває вже третій тиждень. За інформацією ПриватБанку, він запланований ще щонайменше на півтора місяця у Дніпрі та Києві.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 20 вересня натовп людей атакував головний офіс ПриватБанку. Співробітники Нікопольського заводу феросплавів оголосили протест. Із самого ранку 10 автобусів і приблизно 500 осіб оточили будівлю фінустанови.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ПриватБанк мітинг
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