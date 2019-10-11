ПриватБанк зважився на радикальні заходи через "атаки" офісів

У зв'язку з пікетом працівників Нікопольського заводу феросплавів під головним офісом ПриватБанку у Дніпрі фінустанова вимагатиме компенсацію понад 700 тисяч гривень.

Як повідомила прессекретарка банку Інна Музичук, така сума була витрачена на евакуацію співробітників контакт-центру, які не могли працювати у нестерпних умовах. ПриватБанк буде вимагати повного відшкодування витрат із боку організаторів багатоденного пікету в судовому порядку.

Також банк вимагатиме від заводу відшкодування збитків, пов'язаних із неможливістю безперебійного виконання своїх обов'язків співробітниками служби інкасації.

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Фінустанова направила до Дніпровської мерії заяву від 1500 працівників із вимогою скасувати дозвіл на проведення пікету за значне перевищення максимально допустимого в місті рівня шуму, яке неодноразово зафіксовано відповідними службами та негативно впливає на самопочуття людей.

"Завзятість пікетників дудіти в дудки та бити по залізних бочках значно більша, ніж можливість працівників банку працювати у таких умовах", — розповіла Інна Музичук.

У фінустанові підкреслюють, що витрати на сам мітинг вже коштують приблизно стільки, скільки вимагають для себе мітингувальники, яким нібито нічим платити зарплату.

Варто зазначити, що пікет у Дніпрі триває вже третій тиждень. За інформацією ПриватБанку, він запланований ще щонайменше на півтора місяця у Дніпрі та Києві.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 20 вересня натовп людей атакував головний офіс ПриватБанку. Співробітники Нікопольського заводу феросплавів оголосили протест. Із самого ранку 10 автобусів і приблизно 500 осіб оточили будівлю фінустанови.

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