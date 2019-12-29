Природна аномалія: в Кривому Розі раптово зацвіла вишня. фото

В кінці грудня в Кривому Розі Дніпропетровської області несподівано розцвіла декоративна вишня.

У парку "Ювілейний" в Долгінцевському районі міста через теплу погоду зацвіла декоративна вишня з безліч рожевих квітів. Про це повідомив Перший міський.

Незвичайними для цієї пори року фотографіями в соціальних мережах поділилася Наталя Моторна.

Квітуча декоративна вишня Первый городской

"У природи немає поганої погоди. Але це вже занадто. Цвіте декоративна вишня. Кривий Ріг, парк "Ювілейний", 28 грудня", – написала Наталя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині через теплу погоду в грудні розпустилися квіти, а в лісі під всю ростуть гриби. Фотографії аномального явища користувачі публікували в соціальних мережах.

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