Природна аномалія: в Кривому Розі раптово зацвіла вишня. фото

В кінці грудня в Кривому Розі Дніпропетровської області несподівано розцвіла декоративна вишня.
У парку "Ювілейний" в Долгінцевському районі міста через теплу погоду зацвіла декоративна вишня з безліч рожевих квітів. Про це повідомив Перший міський.
Незвичайними для цієї пори року фотографіями в соціальних мережах поділилася Наталя Моторна.
Квітуча декоративна вишня
Первый городской
"У природи немає поганої погоди. Але це вже занадто. Цвіте декоративна вишня. Кривий Ріг, парк "Ювілейний", 28 грудня", – написала Наталя.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині через теплу погоду в грудні розпустилися квіти, а в лісі під всю ростуть гриби. Фотографії аномального явища користувачі публікували в соціальних мережах.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал