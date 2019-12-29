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29 грудня • оновлено в 18:04
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Природна аномалія: в Кривому Розі раптово зацвіла вишня. фото

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В кінці грудня в Кривому Розі Дніпропетровської області несподівано розцвіла декоративна вишня.

У парку "Ювілейний" в Долгінцевському районі міста через теплу погоду зацвіла декоративна вишня з безліч рожевих квітів. Про це повідомив Перший міський.

Незвичайними для цієї пори року фотографіями в соціальних мережах поділилася Наталя Моторна.

Квітуча декоративна вишня

Квітуча декоративна вишня

Первый городской

"У природи немає поганої погоди. Але це вже занадто. Цвіте декоративна вишня. Кривий Ріг, парк "Ювілейний", 28 грудня", – написала Наталя.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині через теплу погоду в грудні розпустилися квіти, а в лісі під всю ростуть гриби. Фотографії аномального явища користувачі публікували в соціальних мережах.

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Україна Дніпро
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