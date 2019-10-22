Приємні подарунки за сміття: в Дніпрі пройде незвичайна акція

У Дніпрі пройде акція "Чистодяка", учасники якої зможуть за допомогу в прибиранні в місті отримати приємні бонуси.

Акція запланована на найближчу неділю, 27 жовтня, сказано на сторінці Chystodyaka в Facebook.

У Дніпрі пройде акція з прибирання сміття (ілюстрація) acc.cv.ua

Ініціатива належить платформі PRoector і громадському об'єднанню dnipro.design, які надихалися прикладом Фінляндії.

Всі учасники акції за підсумком можуть обміняти зібраний в ряді міських локацій сміття на фішки, за які можна буде отримати товари або послуги.

Бажаючі приєднатися до ініціативи повинні попередньо зареєструватися, обрати локацію, в якій вони хочуть попрацювати і прийти за даною адресою о 11:00 неділі в зручному одязі.

Інвентар для роботи будуть видавати на місці.

Серед бонусних послуг і товарів – квитки в музей, чашка кави або келих пива, фотосесія, стрижка, прийом у стоматолога, різноманітні тренування та інші.

Детальні умови акції та перелік бонусів опубліковані на сторінці ініціативи в Facebook.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в рамках проекту "Кольорові Відра" почала роботу перша в місті станція з прийому вторсировини. Всі бажаючі можуть не тільки позбутися від сміття без шкоди для навколишнього середовища, але і заробити гроші для шопінгу.

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