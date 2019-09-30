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2 жовтня • оновлено в 19:29
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"Прибирати не буду - боюся!" У Дніпрі клієнтів шаурмичної годували тарганами

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В одній з шаурмичних Дніпра таргани вільно бігали по тарілках з їжею.

Грубе порушення санітарних норм було помічено в кіоску з шаурмою біля торгового центру "Нагорка". Про це повідомили в telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі клієнтів шаурмичної годували тарганами

У Дніпрі клієнтів шаурмичної годували тарганами

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На прохання клієнта прибрати тарганів з прилавка кухарка відповіла, що не буде цього робити, так як сама їх боїться. Зауваження покупця було проігноровано, а шаурмична продовжила роботу в колишньому режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в школі Кривого Рогу масово отруїлися діти. Спалах гострої кишкової інфекції стався серед учнів спеціалізованої школи №118. За допомогою до медиків звернулися 19 учнів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
порушення харчування
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