"Прибирати не буду - боюся!" У Дніпрі клієнтів шаурмичної годували тарганами

В одній з шаурмичних Дніпра таргани вільно бігали по тарілках з їжею.

Грубе порушення санітарних норм було помічено в кіоску з шаурмою біля торгового центру "Нагорка". Про це повідомили в telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі клієнтів шаурмичної годували тарганами Колаж

На прохання клієнта прибрати тарганів з прилавка кухарка відповіла, що не буде цього робити, так як сама їх боїться. Зауваження покупця було проігноровано, а шаурмична продовжила роботу в колишньому режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в школі Кривого Рогу масово отруїлися діти. Спалах гострої кишкової інфекції стався серед учнів спеціалізованої школи №118. За допомогою до медиків звернулися 19 учнів.

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