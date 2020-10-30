Прибирання прибудинкових територій взимку: Дніпро забезпечено пісчано-соляною сумішшю та інвентарем у достатній кількості

Гліб Іванов Життя міста 18:54, 30.10.2020

Для посипки та прибирання від снігу прибудинкових територій у 8-ми районах Дніпра заготовлено 2500 тонн пісчано-соляної суміші та близько 1 000 одиниць ручного інвентаря. У разі необхідності напоготові – 11 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомили у департаменті житлового господарства Дніпровської міської ради.

Так, наприклад, ТОВ "Екологія-Д", яке обслуговує 6 районів Дніпра, вже розвозить по ділянках суміш для посипки та необхідний інвентар.

"Наразі ми ведемо підготовку до зимового періоду. По районах розвозимо суміш для посипки доріжок та тротуарів. Її заготовлено 2200 тон. Крім того, за заявками майстрів, ми надаємо нашим працівникам робочий інвентар", - розказав заступник директора ТОВ "Екологія - Д" Віталій Квас.

Майстриня ділянки, що обслуговує Чечілівський район, Ірина Михайлюк, каже: "У мене 20 осіб підлеглих, вони обслуговують 84 будинки по вулиці Робочій, Кедріна, Криворізькій, Чубинського. У дворах є спеціальні приміщення, де зберігається суміш для посипки, всі вони вже майже заповнені. Як тільки випаде сніг, відразу приступимо до роботи".

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