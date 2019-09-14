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14 вересня • оновлено в 13:24
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/ Політика

Президент Зеленський приїхав у Дніпро: всі подробиці

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14 вересня, в День міста, в Дніпро завітав Президент України Володимир Зеленський.

Перший раз він приїжджав, щоб проінспектувати головні стратегічні і найпроблемніші об'єкти міста. Сьогодні ж він дізнається, що змінилося з моменту останнього його візиту.

Як повідомляє Інформатор, літак Володимира Зеленського вже приземлився в аеропорту Дніпра, тепер же все місто завмер в очікуванні президентської інспекції Центрального мосту, з приводу якого вони з Борисом Філатовим уклали парі. Перш ніж визначити переможця в парі, Володимир Зеленський поговорив з Борисом Філатовим і вислухав усіх експертів щодо стану моста. Уточнював, зданий чи міст в експлуатацію.

Зеленський прилетів в Дніпро з інспекцією Нового Мосту

Зеленський прилетів в Дніпро з інспекцією Нового Мосту

https://dp.informator.ua/

Зеленський привітав жителів міста зі святом, а також вибачився за те, що затримався в дорозі. Прямо в аеропорту глава держави познайомив жителів міста і області з головою Облдержадміністрації. Ним став Олександр Бондаренко.

"Я хочу сьогодні вам нового голову обласної державної адміністрації. Дуже молода людина - Олександр Бондаренко", - сказав Президент під час робочої поїздки.

Володимир Зеленський вибачився за запізнення

Володимир Зеленський вибачився за запізнення

https://dp.informator.ua/

На засіданні Кабміну 13 вересня вже розкрили особистість голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Тому інформація не стала відкриттям для жителів області. У будь-якому випадку, сьогодні Президент оголосив про даний кадровому зміні офіційно, видавши Олександру Бондаренко свідоцтво. Також президент зазначив, що випробувальний термін нового голови триватиме до Нового року.

Президент познайомив дніпрян і жителів області з новим головою ОДА

Президент познайомив дніпрян і жителів області з новим головою ОДА

https://dp.informator.ua/

Зараз Володимир Зеленський в оточенні журналістів, шанувальників і сек'юріті вітає дніпрян з Днем міста. До речі, сьогодні глава держави також обговорить створення нової тролейбусної лінії на ж / м Сонячний і приїде на турнір "Найсильніша людина України-2019" на Фестивальному причалі.

Перш ніж Володимир Зеленський сіл в підготовлений для нього тролейбус, до нього звернулася жінка. Вона попросила Президента розібратися з розслідуванням крадіжки її телефону, яке затягнулося на кілька років. Президент миттєво відреагував на незвичайну прохання і запропонував купити жінці новий телефон. Та відмовилася і пояснила, що на втрачений пристрої були важливі фотографії. Чи отримає ця ситуація якесь продовження - поки незрозуміло.

Який буде його вердикт після інспекції моста, стане відомо вже зовсім скоро

Який буде його вердикт після інспекції моста, стане відомо вже зовсім скоро

https://dp.informator.ua/

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Україна Дніпро
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70rus xxx
70rus xxx
Ничего нового он в Днепре не увидит.Днепр мелеет,вода цветет,рыба дохнет.
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70rus xxx
70rus xxx
Артеллерист Моня, извини,взято из укр.СМИ.Можешь погуглить,потом напиши,если я не прав.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
70rus xxx, ничего там не дохнет и не мелеет а наоборот ))))теперь то в крым вода не уходит Так что не мелеет и ничего не дохнет)))))
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