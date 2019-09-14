Президент Зеленський приїхав у Дніпро: всі подробиці

14 вересня, в День міста, в Дніпро завітав Президент України Володимир Зеленський.

Перший раз він приїжджав, щоб проінспектувати головні стратегічні і найпроблемніші об'єкти міста. Сьогодні ж він дізнається, що змінилося з моменту останнього його візиту.

Як повідомляє Інформатор, літак Володимира Зеленського вже приземлився в аеропорту Дніпра, тепер же все місто завмер в очікуванні президентської інспекції Центрального мосту, з приводу якого вони з Борисом Філатовим уклали парі. Перш ніж визначити переможця в парі, Володимир Зеленський поговорив з Борисом Філатовим і вислухав усіх експертів щодо стану моста. Уточнював, зданий чи міст в експлуатацію.

Зеленський прилетів в Дніпро з інспекцією Нового Мосту https://dp.informator.ua/

Зеленський привітав жителів міста зі святом, а також вибачився за те, що затримався в дорозі. Прямо в аеропорту глава держави познайомив жителів міста і області з головою Облдержадміністрації. Ним став Олександр Бондаренко.

"Я хочу сьогодні вам нового голову обласної державної адміністрації. Дуже молода людина - Олександр Бондаренко", - сказав Президент під час робочої поїздки.

Володимир Зеленський вибачився за запізнення https://dp.informator.ua/

На засіданні Кабміну 13 вересня вже розкрили особистість голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Тому інформація не стала відкриттям для жителів області. У будь-якому випадку, сьогодні Президент оголосив про даний кадровому зміні офіційно, видавши Олександру Бондаренко свідоцтво. Також президент зазначив, що випробувальний термін нового голови триватиме до Нового року.

Президент познайомив дніпрян і жителів області з новим головою ОДА https://dp.informator.ua/

Зараз Володимир Зеленський в оточенні журналістів, шанувальників і сек'юріті вітає дніпрян з Днем міста. До речі, сьогодні глава держави також обговорить створення нової тролейбусної лінії на ж / м Сонячний і приїде на турнір "Найсильніша людина України-2019" на Фестивальному причалі.

Перш ніж Володимир Зеленський сіл в підготовлений для нього тролейбус, до нього звернулася жінка. Вона попросила Президента розібратися з розслідуванням крадіжки її телефону, яке затягнулося на кілька років. Президент миттєво відреагував на незвичайну прохання і запропонував купити жінці новий телефон. Та відмовилася і пояснила, що на втрачений пристрої були важливі фотографії. Чи отримає ця ситуація якесь продовження - поки незрозуміло.

Який буде його вердикт після інспекції моста, стане відомо вже зовсім скоро https://dp.informator.ua/

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