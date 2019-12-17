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17 грудня • оновлено в 12:52
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Працювали в мережі: на Дніпропетровщині спіймали антиукраїнських пропагандистів

1.7т
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У Дніпропетровській області СБУ заблокувала діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів.

Два місцеві жителі займалися поширенням у соціальних мережах заборонених матеріалів. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

На Дніпропетровщині спіймали антиукраїнських пропагандистів

На Дніпропетровщині спіймали антиукраїнських пропагандистів

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Оперативники й слідчі спецслужби встановили, що інтернет-агітатори розміщували провокаційний контент у соцмережах, крім того, ще й заборонений в Україні. Матеріали, зокрема, закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Під час обшуку в приміщеннях фігурантів справи правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.

В рамках кримінального провадження, яке здійснюється слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про здійснення зловмисникам повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в гуртожитку Дніпра п'яний студент влаштував НП. У пориві гніву хлопець розбив дверне скло, внаслідок чого серйозно порізав руку. Стікаючи кров'ю, бешкетник продовжив зривати злість на сусідів по гуртожитку, кидаючись на них із ножем і погрожуючи розправою.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
Служба безпеки України
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Убийцу Дарьи Белоус( труп в чемодане и на помойке) нашли, днепропетровские следователи?
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Федоров Федор
Федоров Федор
И это происходит там, откуда раздавалось массовое хруканье про т.н посадки за посты во ВКонтакте?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ах, милый добрый "совок" со статьёй за антисоветскую пропаганду и санкцией по ней "Наказывается лишением свободы на срок до трёх лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей.". Но тогда то был тоталитаризм и кровавая гэбня. То ли дело сейчас - свобода и демократия, да?
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