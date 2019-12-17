Працювали в мережі: на Дніпропетровщині спіймали антиукраїнських пропагандистів

У Дніпропетровській області СБУ заблокувала діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів.

Два місцеві жителі займалися поширенням у соціальних мережах заборонених матеріалів. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

На Дніпропетровщині спіймали антиукраїнських пропагандистів Ізбірком

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Оперативники й слідчі спецслужби встановили, що інтернет-агітатори розміщували провокаційний контент у соцмережах, крім того, ще й заборонений в Україні. Матеріали, зокрема, закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Під час обшуку в приміщеннях фігурантів справи правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.

В рамках кримінального провадження, яке здійснюється слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про здійснення зловмисникам повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в гуртожитку Дніпра п'яний студент влаштував НП. У пориві гніву хлопець розбив дверне скло, внаслідок чого серйозно порізав руку. Стікаючи кров'ю, бешкетник продовжив зривати злість на сусідів по гуртожитку, кидаючись на них із ножем і погрожуючи розправою.

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