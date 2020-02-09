Головна Новини
9 лютого • оновлено в 19:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Ігор Кравченко

Працювали для своїх: в Дніпрі закрили 6 підпільних казино. Фото

Читати матеріал російською

Правоохоронці Дніпра виявили ряд залів ігрових автоматів, які працювали "під прикриттям".

Як стало відомо, казино закриті для відводу очей, але для постійних клієнтів працювали в звичайному режимі. Про це повідомив Дніпро оперативний.

Всього за три дні правоохоронці прикрили в Дніпрі 6 таких закладів.

Новини
Житель Дніпропетровщини організував масштабне онлайн-казино: його затримала поліція

Співробітники Департаменту стратегічних розробок вилучили 182 комп'ютера і 55 гральних автоматів. Загальна вартість обладнання - 2,2 мільйона гривень.

У Дніпрі закрили 6 незаконних казино

У Дніпрі закрили 6 незаконних казино

Дніпро оперативний

У Дніпрі закрили 6 незаконних казино

У Дніпрі закрили 6 незаконних казино

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині за місяць "накрили" більше 300 нелегальних казино. Після проведених обшуків було вилучено більше 3 тисяч одиниць грального обладнання та більше 180 тисяч гривень готівки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги