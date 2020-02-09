Працювали для своїх: в Дніпрі закрили 6 підпільних казино. Фото

Правоохоронці Дніпра виявили ряд залів ігрових автоматів, які працювали "під прикриттям".

Як стало відомо, казино закриті для відводу очей, але для постійних клієнтів працювали в звичайному режимі. Про це повідомив Дніпро оперативний.

Всього за три дні правоохоронці прикрили в Дніпрі 6 таких закладів.

Співробітники Департаменту стратегічних розробок вилучили 182 комп'ютера і 55 гральних автоматів. Загальна вартість обладнання - 2,2 мільйона гривень.

У Дніпрі закрили 6 незаконних казино Дніпро оперативний

У Дніпрі закрили 6 незаконних казино Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині за місяць "накрили" більше 300 нелегальних казино. Після проведених обшуків було вилучено більше 3 тисяч одиниць грального обладнання та більше 180 тисяч гривень готівки.

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