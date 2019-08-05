Працює за їжу: в музеї Дніпра з'явився незвичайний співробітник. Фото

Колектив Історичного музею імені Д. Яворінцкого в Дніпрі взяв під опіку кота з притулку.

Раніше кіт жив на вулиці і був дуже хворий, коли його долею зайнялися волонтери, повідомляють в товаристві захисту тварин Вірність у Facebook.

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"Кот Семен працевлаштувався! Не всім же на диванах лежати! Тепер Сеня буде працювати в Історичному музеї, охороняти фонди від щурів і мишей", — радіють волонтери.

Кот Семен — новий улюбленець колективу історичного музею Facebook громадської організації захисту тварин "Вірність"

Повідомляється, що кіт отримав паспорт і всі необхідні щеплення.

Зоозахисники впевнені, що тварина виявилося в добрих руках і за нього можна не переживати.

"Працівники музею обіцяли пестити і поважати, називати тільки Семеном Парфентічем", — сказано в повідомленні притулку.

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