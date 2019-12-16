"Повзла по калюжах за хлібом": в Кривому Розі жінку з інвалідністю кинули напризволяще

У Кривому Розі Дніпропетровської області помітили літню місцеву мешканку, яка на четвереньках повзла через дорогу до найближчого продуктового магазину.

По калюжах і бруду жінка карабкалась, щоб хоч якось себе прогодувати. Її бачили автомобілісти і перехожі, проте допомога пенсіонерці прийшла нескоро. Про це повідомив криворіжанин Валентин Шушарін на своїй сторінці в Facebook.

У Кривому Розі жінку з інвалідністю кинули напризволяще Facebook Валентина Шушаріна

"Сьогодні вранці їду я в магазин і спостерігаю картину: в районі НКГОК по пішохідному переходу через дорогу на руках повзе жінка по калюжах і бруду. Зупинившись і підійшовши до неї, дізнався, що вона повзе в магазин (приблизно 500м) за хлібом. Попросив її залишитися на зупинці, сходив і придбав їй хліба", - розповів Шушарін.

Вже опісля чоловік з'ясував, що старенька проживає неподалік. Її квартира знаходиться на другому поверсі, скористатися інвалідними кріслом вона не може – його просто нікому спустити. Сусіди втомилися допомагати жінці, тому їй доводиться розраховувати тільки на себе.

"Найбільше мене вразило те, що переді мною їхали дві машини і просто її об'їхали, а потім ще проїхали кілька машин. Що ми хочемо змінити, якщо ми просто проїжджаємо повз такого видовища і їдемо далі? Це не реклама, просто ми такі люди" , - поділився автор публікації.

Криворіжанин закликає всіх небайдужих надати бабусі посильну допомогу. Бабуся зрадіє продуктам і примітивній побутовій хімії. Знайти її можна за адресою: вулиця Збагачувальна, 82.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Черкасах легковик на смерть збив пенсіонерку. Водій автомобіля не помітив літню жінку, яка йшла по проїжджій частині в попутному напрямку.

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