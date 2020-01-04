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4 січня • оновлено в 11:04
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Повзком в гості: в Дніпрі змія заповзла в житловий будинок. Фото

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У п'ятницю, 3 січня, в Дніпрі на вулиці Великій Діївській жінка виявила в одній з кімнат житлового будинку змію.

О 15:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про знахідку плазуна в Новокодацком районі міста. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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По прибуттю до місця події, фахівці ДСНС з'ясували, що змія залізла в приміщення житлового будинку. Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили змію і випустили на волю за межами міста.

Змія в житловому будинку

Змія в житловому будинку

Прес-служба ГСЧС в Дніпропетровській області

Змія в житловому будинку

Змія в житловому будинку

Прес-служба ГСЧС в Дніпропетровській області

До затримання тваринного було залучено 4 чоловіки особового складу ГСЧС.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в кінці грудня в Кривому Розі Дніпропетровської області несподівано розцвіла декоративна вишня. Фотографії з квітучим деревом користувачі публікували в соціальних мережах.

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