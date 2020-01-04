Повзком в гості: в Дніпрі змія заповзла в житловий будинок. Фото

У п'ятницю, 3 січня, в Дніпрі на вулиці Великій Діївській жінка виявила в одній з кімнат житлового будинку змію.
О 15:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про знахідку плазуна в Новокодацком районі міста. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця події, фахівці ДСНС з'ясували, що змія залізла в приміщення житлового будинку. Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили змію і випустили на волю за межами міста.
Змія в житловому будинку
Прес-служба ГСЧС в Дніпропетровській області
Змія в житловому будинку
Прес-служба ГСЧС в Дніпропетровській області
До затримання тваринного було залучено 4 чоловіки особового складу ГСЧС.
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