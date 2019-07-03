У Дніпрі выдтворюють унікальний пам'ятник архітектури Палац культури імені Ілліча.

Як відзначили, приміщення активно ремонтують. Там уже працюють танцювальний гурток і манікюрний салон, повідомляють на сторінці в Facebook архітектора А. Л. Красносільського.

"Ліве крило обживається орендарями, проведені комунікації. Активно роблять ремонти приміщень, відремонтовано сходи. Там уже працюють танцювальний гурток і манікюрний салон, скоро буде йога", - написали в Facebook.

Також відзначили, що у неділю 7 липня в честь дня народження Олександра Красносельського в кінозалі Палацу відбудеться зустріч-концерт бардової пісні. Початок концерту о 17:00. Вхід вільний.

Новини У Дніпрі продали Палац Ілліча майже за 8 млн грн

Нагадаємо, легендарний Палац Ілліча продали за 8 млн грн фірмі ТОВ "БЦ-Веста". Палац Ілліча - унікальний пам'ятник архітектури стилю конструктивізму другій чверті XX століття роботи архітектора Олександра Красносельського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, покинутий Палац культури в Дніпрі зняли з висоти пташиного польоту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!