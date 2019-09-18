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18 вересня • оновлено в 11:55
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Повідомлення від ПриватБанку налякали дніпрян: що сталося

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Жителі Дніпра потрапили в "пастку" ПриватБанку після масштабного збою в фінустанові, який минулого тижня охопив всю Україну.

Так, у дівчини з карти зняли грошові кошти. Про це OBOZREVATEL повідомила сама потерпіла.

"Пастка" ПриватБанку

"Пастка" ПриватБанку

За словами Ірини (ім'я змінено на прохання дівчини), на її телефон прийшли повідомлення про зняття грошових коштів:

"Мені повідомили про те, що рано вранці в одному з закладів з моєї картки зняли 149 гривень. Також прийшли повідомлення про спробу зняття певної суми через банкомат. Я відразу ж подумала, що це шахраї", – розповіла дівчина.

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Ірина швидко зреагувала, заблокувала карту і звернулася до відділення банку:

"Я в розгубленості прибігла до них, а у них знову якийсь збій. Як мені пояснив керівник відділу, що це не шахраї. З 13 вересня по Україні відбувся масовий збій в ПриватБанку. Тому всі операції, які я проводила в той день, в банку знову здійснили", – зазначила потерпіла.

Вона додала, що збій в системі досі триває:

"Я впевнена, що не одна потрапила в цю "пастку" ПриватБанку. Будь-хто на моєму місці одразу ж подумав, що це шахраї", – підкреслила Ірина.

У відділенні банку їй повідомили, що в перебігу трьох днів зняті гроші повинні повернути і карту можна спокійно розблокувати.

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У пресслужбі ПриватБанку OBOZREVATEL прокоментували ситуацію:

"13 та 14 вересня в системі роботи ПриватБанку були масові труднощі. Даний клієнт здійснював покупки і спроби зняття грошових коштів через термінал. В той день операції пройшли, але не списали з рахунків. Тому тільки 17 вересня з картки клієнта були списані витрачені суми", – пояснили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд в Гаазі взявся за справу ПриватБанку в Криму.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ПриватБанк
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