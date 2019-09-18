Повідомлення від ПриватБанку налякали дніпрян: що сталося

Жителі Дніпра потрапили в "пастку" ПриватБанку після масштабного збою в фінустанові, який минулого тижня охопив всю Україну.

Так, у дівчини з карти зняли грошові кошти. Про це OBOZREVATEL повідомила сама потерпіла.

"Пастка" ПриватБанку

За словами Ірини (ім'я змінено на прохання дівчини), на її телефон прийшли повідомлення про зняття грошових коштів:

"Мені повідомили про те, що рано вранці в одному з закладів з моєї картки зняли 149 гривень. Також прийшли повідомлення про спробу зняття певної суми через банкомат. Я відразу ж подумала, що це шахраї", – розповіла дівчина.

Ірина швидко зреагувала, заблокувала карту і звернулася до відділення банку:

"Я в розгубленості прибігла до них, а у них знову якийсь збій. Як мені пояснив керівник відділу, що це не шахраї. З 13 вересня по Україні відбувся масовий збій в ПриватБанку. Тому всі операції, які я проводила в той день, в банку знову здійснили", – зазначила потерпіла.

Вона додала, що збій в системі досі триває:

"Я впевнена, що не одна потрапила в цю "пастку" ПриватБанку. Будь-хто на моєму місці одразу ж подумав, що це шахраї", – підкреслила Ірина.

У відділенні банку їй повідомили, що в перебігу трьох днів зняті гроші повинні повернути і карту можна спокійно розблокувати.

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У пресслужбі ПриватБанку OBOZREVATEL прокоментували ситуацію:

"13 та 14 вересня в системі роботи ПриватБанку були масові труднощі. Даний клієнт здійснював покупки і спроби зняття грошових коштів через термінал. В той день операції пройшли, але не списали з рахунків. Тому тільки 17 вересня з картки клієнта були списані витрачені суми", – пояснили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд в Гаазі взявся за справу ПриватБанку в Криму.

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