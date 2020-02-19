Потеплішає до +9: синоптики дали прогноз погоди на 19 лютого в Дніпрі

У середу, 19 лютого, в Дніпрі буде по-весняному тепло і сухо.

Протягом усього дня очікується хмарна погода. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +3 до +9 градусів за Цельсієм, вночі від +2 до +4 градусів. Вологість повітря складе 77-94%. Вітер північно-західний, 3,4 м/с.

Прогноз погоди ubr.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптики попередили, що слідом за теплою і безсніжною зимою йде ще тепліша і посушлива весна. І якщо так піде і далі, то Україну чекає серйозний неврожай.

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