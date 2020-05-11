Потеплішає до +24: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 11 травня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Вдень буде похмуро, а ввечері очікується ясна погода. Опадів не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +9 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 29-82%. Світанок настане о 5:02, захід очікується о 20:10.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.

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