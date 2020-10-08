Потеплішає до +23: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 8.10.2020

У четвер, 8 жовтня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +23 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 35-66%. Світанок настане о 06:49, захід очікується о 18:05.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні 6-8 жовтня в більшості регіонів на заході і в центрі пройдуть дощі, подекуди з грозами.

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