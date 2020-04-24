Головна Новини
24 квітня • оновлено в 07:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

Потеплішає до +19: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

591
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 24 квітня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Вранці хмар не буде – вони з'являться у другій половині дня. Опадів у цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +19 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 26-44%. Світанок настане о 5:29, захід очікується о 19:46.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував нестабільну погоду в квітні, очікують навіть сніг.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги