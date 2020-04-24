Потеплішає до +19: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 24 квітня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Вранці хмар не буде – вони з'являться у другій половині дня. Опадів у цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +19 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 26-44%. Світанок настане о 5:29, захід очікується о 19:46.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував нестабільну погоду в квітні, очікують навіть сніг.

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