Потеплішає до +19: синоптики дали прогноз погоди на 5 березня в Дніпрі

У четвер, 5 березня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Також в місті значно потеплішає, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі 24 канал

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +7 до +19 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 46-69%.

Світанок настане о 6:10, захід очікується о 17:32.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в четвер, 5 березня, погода в різних регіонах буде істотно відрізнятися – в той час, як на сході і півдні температура підніметься до +18, на заході дощитиме, навіть зі снігом в Карпатах. Причиною тому стане холодний і вологе повітря, яке принесе з центральної Європи.

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