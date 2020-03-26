Потеплішає до +15: синоптики потішили прогнозом погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 26 березня, в Дніпрі буде тепло і сонячно.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.
Температура повітря вдень підніметься до +12...+15 градусів, вночі похолодає до -1...-3 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.
Погода в Україні 26 березня
Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.
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