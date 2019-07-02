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Постійний сморід і висока небезпека: в Дніпрі селище гине в смітті

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У Дніпрі житловий масив Діївка знаходиться на межі екологічної катастрофи. Це пов'язано з одним з найпроблемніших звалищ, яке знаходиться в цьому селищі.

Жителі вже не перший рік звертаються в різні інстанції, щоб вирішити проблему. Про це повідомила адвокат Наталія Бут на своїй сторінці в Facebook.

Жителі масиву Діївка звернулися в "Екопатруль" зі скаргами на постійний сморід з величезного сміттєзвалища.

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"У цей смітник звозять сміття з усього міста, в день по 100 і більше авто. І замість того, щоб пересипати це сміття, його просто скидають, нехтуючи елементарними нормами чинного законодавства. До всього цього, почали звозити шпали, які скидають в палаючі купи сміття. Ці дорожні шпали несуть високу небезпеку, яка сприяє забрудненню навколишнього середовища, землі і повітря " – написала Бут.

Сміттєзвалище в Диевке

Сміттєзвалище в Диевке

інформатор Гроші

За словами жителів, це звалище регулярно підпалюють і, по суті, це єдине, що роблять з цим сміттям.

Адвокат додала, що також вони подали заяву в Дніпровське відділення поліції про вчинений злочин з метою початку досудового розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Донецьк накрила екологічна "катастрофа".

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
екологічна катастрофа
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