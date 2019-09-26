Порушники парковки заплатили в бюджет Дніпра кілька мільйонів

Начальник інспекції по контролю за паркуванням Володимир Бацун повідомив, що станом на 25 вересня в бюджет Дніпра надійшло 4,5 млн гривень штрафів за порушення правил парковки.

Він зазначив, що з березня поточного року інспектори виписали близько 35 тис. штрафів. Про це Бацун сказав журналістам під час пресконференції.

У міськбюджет надійшло 4,5 млн гривень від штрафів (ілюстрація) insider.zt.ua

"На вчорашній день до міського бюджету зайшло 4,5 млн гривень ... Це безпосередньо від штрафів", – сказав він.

Крім того, за час роботи інспекції евакуйовано 995 автомобілів.

Водії можуть отримати штраф за порушення правил парковки, що істотно ускладнює рух, на 510 гривень, за неправильну зупинку і стоянку – на 255 гривень і за несплату парковки – її двадцятикратну вартість.

Наразі штат інспекції вже майже набраний і становить 75 осіб, з них 42 – інспектори.

Також в місті працюють 6 відомчих евакуаторів, і ще 2 планується придбати до листопада.

Серед планів інспекції – подальше облаштування парковок в місті. Зокрема, на сьогоднішній день облаштовано і забезпечено паркоматами 100 майданчиків, і ще 36 підготують до середини листопада.

Бацун зазначив, що в результаті перевірок намітилася тенденція до скорочення кількості порушень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що з аконопроект про збільшення штрафів для перевантажених фур, які таким чином пошкоджують українські дороги, вступив в силу в середу, 25 вересня. Передбачається, що перевантажені фури будуть платити штрафи від 8,5 до 34 тис. грн, при цьому чим більше перевага, тим більше буде штраф.

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