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5 листопада • оновлено в 14:40
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Пориви вітру і злива: в Дніпрі попередили про небезпечну погоду

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У Дніпрі та області очікується різке погіршення погоди з 5 по 7 листопада. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру та дощі.

Як попереджають синоптики Дніпропетровського регіонального гідрометцентру, очікується посилення південного вітру 15-20 м/с.

У Дніпрі попередили про небезпечну погоди

У Дніпрі попередили про небезпечну погоди

nbcphiladelphia.com

Прогнозується:

5 листопада: хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі 9-14, вдень 12-17, по місту вночі 10-12, вдень 14-16.

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6 листопада: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 17-22.

7 листопада: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 10-15, вдень 13-18.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 4 листопада на проспекті Богдана Хмельницького автомобіль Mazda на повній швидкості влетів у стовп. Аварія трапилася неподалік від зупинки "Юний технік".

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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