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16 січня • оновлено в 12:46
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Попросив кулю на пам'ять: у Дніпрі дивом врятували воїна ЗСУ зі снайперським пораненням

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Лікарі Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова врятували воїна ЗСУ з важким кульовим пораненням.

Куля розірвала Роману плечову артерію і розбила грудину, тому у нього було мало шансів вижити і зберегти руку. Про це розповів головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

"Роману 41 рік, він із Луцька. З нетерпінням чекає на зустріч із дружиною, донькою Євою, сином Северином і мамою, з надією про майбутнє щастя. Як пам'ять, просить забрати кулю, яка ледь не позбавила його життя", – пише Риженко.

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Лікар зазначив, що боєць отримав поранення біля селища Водяне. Звідти до Дніпра його доправили з великим ризиком у погану погоду.

Боєць ЗСУ Роман, якого врятували у Дніпрі

Боєць ЗСУ Роман, якого врятували у Дніпрі

facebook.com/Сергей Риженко

"Лікарі 61 ВМГ блискавично стабілізували стан, поставивши судинний протез, зупинивши кровотечу – втрата крові більш ніж два літри. Ризикуючи в негоду, доправили до Дніпра у Мечникова. Реанімація. Операції позаду", – повідомив головлікар.

Під публікацією Риженка люди залишили десятки коментарів із подякою лікарям.

Попросив кулю на пам'ять: у Дніпрі дивом врятували воїна ЗСУ зі снайперським пораненням

Раніше OBOZREVATEL писав, що згідно з тарифними ставками в державних лікарнях у 2020 році українські лікарі отримують трохи більше за мінімальну зарплату, а медперсонал – ще менше. Так, хірург вищої категорії в Україні заробляє 5100 гривень.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Сергій Риженко
Місце
Україна Дніпро
Тег
боєць АТО
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ранение было сквозное в голову? Мозг не задет?
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Чопік Василь
Чопік Василь
А вот таким врачам Гончарук не подымает оклады и не выписывает в конце года премии в 500 - 1000 процентов, конечно же у них не такой интенсивности и напряжённости труд как у его министров.
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