Попросив кулю на пам'ять: у Дніпрі дивом врятували воїна ЗСУ зі снайперським пораненням

Лікарі Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова врятували воїна ЗСУ з важким кульовим пораненням.

Куля розірвала Роману плечову артерію і розбила грудину, тому у нього було мало шансів вижити і зберегти руку. Про це розповів головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

"Роману 41 рік, він із Луцька. З нетерпінням чекає на зустріч із дружиною, донькою Євою, сином Северином і мамою, з надією про майбутнє щастя. Як пам'ять, просить забрати кулю, яка ледь не позбавила його життя", – пише Риженко.

Лікар зазначив, що боєць отримав поранення біля селища Водяне. Звідти до Дніпра його доправили з великим ризиком у погану погоду.

Боєць ЗСУ Роман, якого врятували у Дніпрі facebook.com/Сергей Риженко

"Лікарі 61 ВМГ блискавично стабілізували стан, поставивши судинний протез, зупинивши кровотечу – втрата крові більш ніж два літри. Ризикуючи в негоду, доправили до Дніпра у Мечникова. Реанімація. Операції позаду", – повідомив головлікар.

Під публікацією Риженка люди залишили десятки коментарів із подякою лікарям.

Раніше OBOZREVATEL писав, що згідно з тарифними ставками в державних лікарнях у 2020 році українські лікарі отримують трохи більше за мінімальну зарплату, а медперсонал – ще менше. Так, хірург вищої категорії в Україні заробляє 5100 гривень.

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