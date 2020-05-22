Понад півтори тисячі водіїв залишилися без роботи через карантин у Дніпрі

Через карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу в Дніпрі менш ніж за два місяці звільнилося близько півтори тисячі водіїв

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Всього в місті працює 18 автотранспортних підприємств, майже у всіх на даний момент не вистачає працівників. Про це розповів завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков, йдеться в сюжеті 34 Каналу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"До початку карантину у нас по місту працювало 1 200-1 300 транспортних засобів, що обслуговуються більше 2 500 водіями. Після початку карантину в місті залишився транспорт, який працював в спеціальному режимі. Це були 120 автобусів, на яких працювали 250 водіїв. Решта водіїв – близько 2 000 – залишилися на карантині", – розповів він.

Маршрутки в Дніпрі Днепр Час

Скоротити інтервали між автобусами в місті не можуть, тому що на маршрут виходити нікому, зазначив Васючков. У міській раді нестачу водіїв пояснюють двома факторами.

"Перший – найголовніший. Люди залишилися на карантині і деякі з них за ці півтора місяці змінили рід діяльності. Хтось пішов на великі підприємства, які організовували підвозні маршрути. Хтось почав роботу в іншій галузі. І другий фактор – нічим дістатися з передмістя в Дніпро, до місця роботи", – поділився Васючков.

Підприємства зараз активно шукають водіїв на вакантні посади.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на 18 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 359 випадків захворювання коронавірусом, 117 осіб одужали.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся