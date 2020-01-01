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1 січня • оновлено в 11:37
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Понад 7,5 тисяч людей зустріли Новий рік у центрі Дніпра

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Дніпро зустрів Новий 2020 рік. Святкової ночі у центрі, біля головної ялинки міста, зібралися понад 7,5 тисяч людей.

Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Цьогоріч новорічне містечко збільшилось: тепер воно розташувалося одразу на двох центральних площах – Героїв Майдану та Європейській.

Гучне святкування дніпрянам і гостям міста забезпечили зіркові ведучі – Юрій Ткач та Юлія Лущинська. Також тут виступив Євген Хмара, симфонічний оркестр та Dj Sergey Line. Протягом ночі у новорічному містечку виступали аніматори, відбувся майстер-клас "Танці з зірками", Діди Морози взяли участь у флешмобі.

Понад 7,5 тисяч людей зустріли Новий рік у центрі Дніпра
Понад 7,5 тисяч людей зустріли Новий рік у центрі Дніпра
Понад 7,5 тисяч людей зустріли Новий рік у центрі Дніпра
Понад 7,5 тисяч людей зустріли Новий рік у центрі Дніпра
Понад 7,5 тисяч людей зустріли Новий рік у центрі Дніпра

Новорічне містечко у центрі працюватиме усі свята. Так, 6 січня з 18:00 на дніпрян чекає святкова програма, головний гість – Олег Скрипка та "Le Grand Orchestra", а 7 січня з 19:00 тут показуватимуть вертеп-мюзикл.

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Місце
Україна Дніпро
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Хoxлы !!!Вы даже в новый год в речке купаетесь ????
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