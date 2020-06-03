Поминальні дні в Дніпрі: стало відомо про зміни в роботі транспорту

У Дніпрі через карантин поминальні дні перенесли на шосте червня. Для зручності пасажирів в найближчу суботу посилять роботу транспорту.

До міських кладовищ пустять додаткові автобуси на 25-ти маршрутах, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

поминальні дні politeka.net

До Сурсько-Литовського можна буде дістатися маршрутками – №136-А, 127,18,157- А, 33,73. До Краснопільського – № 75,55,157,156, до Новоігренського кладовища – №97,27, 115.

У Діївку-1 повезуть – № 108, в Діївку-2 – № 92 маршуртки. На цвинтар Таромського – № 77, в село Чаплі – № 1, 70, 2, в селище Шевченка – № 98, 27, Новоклочковський цвинтар – № 95 - А, 38; Дніпровського району – № 115, кладовище Самаровки – № 153.

Додаткові рейси будуть відправлятися від кінцевих зупинок цих маршрутів в центрі Дніпра. Відрізнити автобус, який курсує на кладовище, від звичайного можна буде по додатковій табличці з буквою "К".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, з першого червня в Києві планують відкрити для відвідування, серед іншого, міські кладовища.