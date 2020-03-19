Поліція в Дніпрі вийшла на боротьбу з коронавірусом: що відбувається в місті

Поліцейські контролюють в'їзд і виїзд всіх видів транспорту на головних магістралях Дніпропетровської області.

Так, встановлено 21 пункт перевірки, де медики проводять температурний скринінг водіям і пасажирам всіх видів транспорту. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції.

Пункти перевірки на Дніпропетровщині Сайт Нацполіціі

"Уже сьогодні в Дніпрі працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють, як надаються послуги пасажирських перевезень. Зокрема, як виконується заборона на перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Нагадую, що для протидії поширенню коронавірусу в міському транспорті дозволено одночасно перевозити до 10 пасажирів", – зазначив заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Також поліцейські почали перевіряти, як виконується заборона про припинення роботи закладів громадського харчування, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів і установ культури.

"Ми провели ряд превентивних і попереджувальних заходів, а відтепер уже перевіряємо виконання законодавства. Вже є факти складання адміністративних протоколів за порушення цих норм", – повідомив Богоніс.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в інфекційній лікарні Дніпра станом на ранок 19 березня знаходяться дев'ять осіб з підозрою на коронавірус.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!