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3 грудня • оновлено в 14:09
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Світлана Коваленко

Поліція просить впізнати знайденого в Дніпрі мертвого чоловіка. Фото 18+

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На вулиці Ближній в Дніпрі було знайдено тіло невідомого чоловіка.

При ньому не було документів, які допомогли б встановити особу, передає "Інформатор". (Обережно! Фото може шокувати)

Поліція просить впізнати загиблого чоловіка (ілюстрація)

Поліція просить впізнати загиблого чоловіка (ілюстрація)

persha.kr.ua

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Тіло виявили в понеділок, 2 грудня, в районі міської клінічної лікарні №4.

На вигляд чоловікові близько 40-45 років, слідів насильницької смерті не виявлено.

Поліція просить усіх, хто може повідомити інформацію про загиблого, зателефонувати за номером 102 або 097-138-78-37.

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Поліція просить опізнати загиблого чоловіка

Поліція просить опізнати загиблого чоловіка

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що вночі 3 грудня на вулиці Набережній Перемоги в Дніпрі виявили тіло жінки. Померла випала з вікна на 10 поверсі.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
поліція
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