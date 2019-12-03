Поліція просить впізнати знайденого в Дніпрі мертвого чоловіка. Фото 18+

На вулиці Ближній в Дніпрі було знайдено тіло невідомого чоловіка.

При ньому не було документів, які допомогли б встановити особу, передає "Інформатор". (Обережно! Фото може шокувати)

Поліція просить впізнати загиблого чоловіка (ілюстрація) persha.kr.ua

Тіло виявили в понеділок, 2 грудня, в районі міської клінічної лікарні №4.

На вигляд чоловікові близько 40-45 років, слідів насильницької смерті не виявлено.

Поліція просить усіх, хто може повідомити інформацію про загиблого, зателефонувати за номером 102 або 097-138-78-37.

Поліція просить опізнати загиблого чоловіка Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що вночі 3 грудня на вулиці Набережній Перемоги в Дніпрі виявили тіло жінки. Померла випала з вікна на 10 поверсі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!