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22 березня • оновлено в 13:08
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Ігор Кравченко

Поліція Дніпра попередила про шахраїв, що пропонують дезінфікувати житло

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У суботу, 21 березня, поліція Дніпропетровщини закликала жителів області бути обережними і не відкривати двері незнайомцям.

Правоохоронці попередили, що під виглядом обробки приміщень зловмисники можуть потрапляти в житло і скоювати злочини. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У поліції повідомили, що жодна служба області не проводить дезінфекцію в будинках і квартирах громадян.

"В Інтернеті поширюється інформація про те, що група людей в спеціальних костюмах захисту може пропонувати продезінфікувати квартири і будинки. У разі виникнення подібних ситуацій, відразу повідомляйте на лінію 102", - йдеться в повідомленні.

Поліція Дніпропетровщини попередила про шахраїв

Поліція Дніпропетровщини попередила про шахраїв

Газета "День"

В даний час в Дніпропетровській області з подібними заявами в поліцію ніхто не звертався.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі провели профілактичні санітарні заходи для недопущення поширення коронавируса. Рятувальники провели розпорошення спеціального дезинфікуючого розчину по головних вулицях міста.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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